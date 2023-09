Artensterben kann offenbar dazu beitragen, dass sich bestimmte Krankheitserreger besser verbreiten.

Darauf deutet eine Studie hin, die unter anderem an der Charité in Berlin entstanden ist. Die Forschenden haben untersucht, wie sich die Zerstörung von Regenwald auf die Verbreitung von Stechmücken auswirkt und damit auch auf die Verbreitung von Viren - konkret in ungestörtem Dschungel, in Sekundärwald, auf Kaffee- und Kakaoplantagen und in Dörfern.

Je natürlicher die Umgebung, desto mehr Mücken-Arten fanden sie, und damit auch mehr verschiedene Viren. In Dörfern zählten sie zwar die wenigsten Mücken-Arten, damit auch weniger Virus-Arten - aber von einigen wenigen der Krankheitserreger dafür besonders viele.

Die Forschenden sagen, dass ihre Studie zeigt, wie wichtig die Artenvielfalt ist. Denn nimmt die ab, setzen sich nur wenige, resistente Tiere durch. Die verbreiten sich dann besonders stark - und bieten damit auch Viren ein wunderbares Umfeld, um sich weiterzuentwickeln - und zu verbreiten.