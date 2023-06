Die Asiatische Tigermücke oder die Gelbfibermücke übertragen teils gefährliche Krankheitserreger: Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren zum Beispiel.

Ursprünglich kommen sie in südlicheren Ländern vor, aber durch den Klimawandel breiten sich diese Mückenarten zunehmend in Europa aus. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt deshalb vor einem steigenden Risiko für Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden.

Die Asiatische Tigermücke zum Beispiel breitet sich demnach in Europa weiter Richtung Norden und Westen aus, auch in Deutschland ist sie angekommen. Die Gelbfiebermücke hat sich seit dem vergangenen Jahr auf Zypern etabliert und könnte sich auch auf andere europäische Länder ausbreiten. Invasive Mückenarten fühlen sich zunehmend wohl - denn Europa wird wärmer, Hitzewellen und Überschwemmungen werden häufiger und heftiger, die Sommer länger und wärmer. Vor zehn Jahren ist etwa die Asiatische Tigermücke in 8 Ländern nachgewiesen worden, jetzt sind es 13. Die Gesundheitsbehörde sagt, dass die Mückenpopulationen in Europa besser überwacht werden müssen.

Dazu kommt: Exotische Mücken sind in Deutschland nicht die einzigen möglichen Überträger von gefährlichen Krankheiten: Vor einigen Jahren erfasste das Robert Koch-Institut erstmals Infektionen mit dem aus Afrika stammenden West-Nil-Virus bei erkrankten Menschen in Deutschland, die auf eine Übertragung durch heimische Mücken zurückgingen.