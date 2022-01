Ein ausgedehnter Spaziergang hilft vielen, den Kopf freizukriegen.

Bewegung kann auch die Kreativität fördern. Wie zwei Forscherinnen herausgefunden haben, können das auch kleine Bewegungen sein, selbst im Sitzen – für manche etwa Wippen mit den Füßen, Zappeln oder etwas anderes. Denn laut Studie kommt es weniger darauf an, welche Bewegungen ausgeführt werden. Wichtiger ist demnach, überhaupt selbstbestimmte Bewegung ausführen zu können und diese nicht zu unterdrücken. So waren in Experimenten Teilnehmende mit Bewegungsfreiheit kreativer als Teilnehmende, deren Bewegungen eingeschränkt wurden.

Die Forscherinnen leiten daraus ab, dass zum Beispiel langes, fast regungsloses Starren auf Bildschirme die Kreativität eher hemmt. Gerade in Zeiten von Home-Schooling und mehr Zeit vor PC oder Tablet sei es wichtig, einen Bewegungsausgleich zu schaffen.