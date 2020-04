Positive Nachrichten aus der Krebsforschung: Das Risiko, an Krebs zu sterben, geht offenbar auch in diesem Jahr zurück.

Seit 2015 veröffentlichen Forschende in Mailand auf Grundlage von WHO-Zahlen jedes Jahr aktuelle Prognosen und Zusammenfassungen für die EU. Demnach wird die Sterblichkeitsrate der Männer im Vergleich zu 2015 um fünf Prozent sinken, die der Frauen um vier Prozent. Insgesamt sterben aber mehr Menschen an Krebs - das hat damit zu tun, dass die Menschen in Europa immer älter werden.

Wie das Team im Fachmagazin Annal of Oncology schreibt, hängt die sinkende Sterblichkeitsrate bei Krebserkrankungen mit verbesserten Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zusammen. Ein großer Faktor sei aber auch, dass weniger geraucht wird. Demnach ließen sich zwar immer noch etwa 20 Prozent aller Krebserkrankungen europaweit auf Tabakkonsum zurückführen, so die Forschenden.

Vor allem die Todeszahlen für tabakbedingte Krebserkrankungen wie Lungen- oder Blasenkrebs gehen aber immer weiter zurück. Für diesen Rückgang sind vor allem die Männer verantwortlich. Die Sterberate durch Lungenkrebs bei Frauen nimmt seit Jahren zu.