Luftverschmutzung kann zu Lungenkrebs führen.

Ein Wissenschaftsteam aus London hat bei einem onkologischen Fachkongress in Paris die Ergebnisse verschiedener Experimente vorgestellt: Ihm zufolge könnten sich womöglich jedes Jahr weltweit mehr als eine Viertelmillion Krebstote auf Partikel zurückführen lassen, die bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehen. Demnach wirken sich dieselben Partikel, die den Klimawandel vorantreiben, auch direkt auf die menschliche Gesundheit aus.

Untersuchungen zeigten unter anderem, dass rund die Hälfte aller Personen mit Lungenkrebs, die nie geraucht haben, in ihren Atemwegszellen Mutationen in zwei bestimmten Genen haben. Dadurch entwickelten sich diese Zellen so, dass sie Krebsstammzellen ähnlich wurden. Wenn solche Atemwegszellen zusätzlich dreckiger Luft ausgesetzt wurden, entwickelten sie sich häufiger zu Krebszellen und auch schneller, als wenn diese Zellen sauberer Luft ausgesetzt waren. Als nächstes wollen die Forschenden herausfinden, warum solche mutierten Zellen in Kombination mit verschmutzter Luft nur manchmal zu Krebszellen werden - und manchmal nicht.