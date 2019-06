In dem ist genau festgeschrieben, wie unser Körper aussieht und funktioniert. Und in jeder Zelle ist eine Kopie davon. Stimmt nicht ganz, sagt ein US-Forschungsteam: Unser ganzer Körper ist eigentlich ein Mosaik aus verschiedenen Genomen.

Unser Körper ist ein Genom-Mosaik

Eine Krebsforscherin und Kollegen haben Erbgutinformationen von 500 gesunden Menschen untersucht, und zwar von unterschiedlichen Gewebearten. Diese Gewebe hatten in der Analyse auch unterschiedliche Genome. Das heißt, dort hatten sich Mutationen im Erbgut entwickelt und im Körper ausgebreitet. Wenn sich zum Beispiel ein Fehler im Erbgut einer Hautzelle einschleicht und die sich immer weiter teilt, dann kann eine Hautstelle entstehen, die genetisch anders ist als andere Hautstellen.

Aus Mutationen im Erbgut kann Krebs entstehen

Im Fachblatt Science bestätigt das Forschungsteam, dass solche Erbgutmosaike vor allem in Körperregionen vorkommen, wo sich Zellen schnell teilen, wie in der Haut oder in der Speiseröhre. Aber auch in der Lunge, die viel mit Umweltgiften in Kontakt kommt. Und da wären wir direkt bei den Nachteilen: Denn aus vielen dieser Mutationen kann später Krebs entstehen.