Zum Black Friday hat Bundesumweltminister Carsten Schneider dazu aufgerufen, alte Handys zum Recycling zu bringen.

Er sagte der Augsburger Allgemeinen, in Deutschland lägen rund 200 Millionen alte Handys in den Schubladen. Darin versteckten sich viele wichtige Rohstoffe, etwa Silber, Kobalt und Seltene Erden. In einer Tonne alter Smartphones stecke sogar 40 Mal mehr Gold als in einer Tonne Golderz.

Der Umweltminister sagte der Zeitung auch, dass er ein Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft plant. Deutschland habe zwar wenig eigene Rohstoffe, aber dafür viele gute Ideen zum Wiederverwenden von vorhandenen Rohstoffen.