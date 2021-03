Riesige Kreuzfahrtschiffe, die nur ein paar hundert Meter entfernt den historischen Markusplatz in Venedig passieren - keine gute Idee, hat jetzt auch die italienische Regierung beschlossen.

Kreuzfahrtschiffe sollen in Zukunft in einem Industriehafen von Venedig anlegen müssen, statt die Touristenströme mitten in der Stadt an Land gehen zu lassen. Fachleute hatten in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass die hohen Wellen, die die Schiffe verursachen, die Bausubstanz von historischen Bauten zerstören. Außerdem sorgten sich die Bewohnerinnen und Bewohner wegen der Schadstoff-Emissionen um ihre Gesundheit.

Auf etwa 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner Venedigs kamen zuletzt rund 13 Millionen Reisende pro Jahr. Die Stadt gehört zum Unesco-Welterbe.