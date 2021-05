Deutsche Sportfans wird diese Nachricht wohl kalt lassen, in England und den Ländern des Commonwealth könnte sie für Diskussionen sorgen.

Forschende empfehlen, Kricket-Schläger nicht mehr - wie es die Tradition vorsieht - aus Weiden-Holz herzustellen, sondern aus Bambus. Einer der Wissenschaftler war selber mal U-19-Kricket-Nationalspieler in Thailand. Er sagt: Der von ihm mitentwickelte Bambus-Schläger ist nicht nur robuster, er hat auch einen größeren "Sweet Spot". Diese Stelle sorgt für besonders gute Schläge.

Ein weiteres Argument ist der Umweltschutz. Weiden sind seltener als Bambus und sie wachsen nur halb so schnell. Bambus sei ergiebiger. Dazu kommt: Weiden wachsen zwar in England, wo der Sport herkommt, aber nicht in all den Ländern, wo er inzwischen auch populär ist - wie Indien oder Pakisten. Dort wächst aber: Bambus.

In Deutschland bekommt man es kaum mit, aber bei Spielen der Kricket-WM gucken weltweit zum Teil mehr als eine Milliarde Menschen zu.