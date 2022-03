Ukrainische Händlerinnen und Händler wollen tonnenweise Getreide jetzt per Zug nach Europa bringen.

Die Ukraine gilt als einer der weltweit größten Getreideproduzenten. Im Land sind alle Häfen am Schwarzen Meer durch Russland blockiert. Deswegen haben Händlerinnen und Händler nach Angaben des Agrarberatungsunternehmens apk-Inform angefangen, das Getreide mit Zügen nach Europa bringen.

Die ukrainischen Verkehrsbehörden sagen, dass jeden Monat bis zu 600 000 Tonnen so transportiert werden könnten. Vor dem Krieg waren es per Schiff fünf Millionen Tonnen. In den Lagern warten noch Millionen Tonnen Mais und Weizen, die bisher nicht ausgeliefert werden konnten.

Ein großer Teil des Getreides geht in der Regel an das Welternährungsprogramm der Uno. Ein Ausfall könnte nach Uno-Angaben den Hunger in der Welt verstärken. In Deutschland könnte Futtermais teurer werden, weil er woanders eingekauft werden muss - und in Folge könnte Fleisch teurer werden.