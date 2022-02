Facebook hat in der Ukraine ein Sicherheitstool freigeschaltet, dass die Menschen dort ihre Profile abschalten können.

Der Leiter der Sicherheitsabteilung von Facebook twitterte, dass Facebook-Konten in der Ukraine mit einem Klick komplett verriegelt werden können. Vorher gab es Berichte dazu, dass Russland sogenannte Todeslisten von Menschen aus der Urkaine erstellen könnte. Möglicherweise auf Basis von dem, was sie in Online-Netzwerken gepostet haben.