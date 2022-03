Auch große Hollywood-Studios reagieren auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Unter anderem Sony Pictures, Warner Bros. und Disney sagen, dass sie erst mal keine neuen Filme mehr in Russland veröffentlichen. Der Verband Motion Picture Association, in dem mehrere große Studios zusammengeschlossen sind, erklärte seine Solidarität mit der Kunstszene in der Ukraine. Deren Mitglieder verdienten es, wie alle anderen friedlich zu leben und zu arbeiten.

Je nach Lage könnten noch mehr Filme gestoppt werden

Disney spricht von einer "grundlosen Invasion" Russlands. Der Konzern will weitere Geschäftsentscheidungen davon abhängig machen, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt. Betroffen von den Film-Stopps in Russland sind unter anderem Warners "Batman" und der Pixar-Film "Rot".

Für Hollywood gehört Russland bei den Erlösen zu den zwölf wichtigsten Ländern.