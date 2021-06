Ein Sprichwort sagt: Gelegenheit macht Diebe.

In der Corona-Pandemie gab es offenbar deutlich weniger Gelegenheiten. Das hat ein Forschungsteam der Universitäten Cambridge und Utrecht herausgefunden. Die Forschenden haben die Kriminalitätsstatistik aus 27 Städten weltweit verglichen - und zwar bevor und nachdem Corona-Maßnahmen verhängt wurden. Überall hat es demnach während der Pandemie weniger Einbrüche, Diebstähle, Schlägereien, Raubüberfälle und sonstige Übergriffe gegeben. Gewalt-Delikte seien im Schnitt um 35 Prozent zurückgegangen, Diebstähle um 47 Prozent.

Das hängt laut den Forschenden damit zusammen, dass es während der verschiedenen Lockdowns kaum Berührungspunkte gab zwischen potentiellen Kriminellen und ihren Opfern. Am wenigesten stark sank die Zahl der Tötungsdelikte - außer in Städten, mit viel Gang-Kriminalität, dort gab es auch deutlich weniger Mordopfer. In Lima in Peru zum Beispiel sank ihre Zahl um mehr als 75 Prozent.

Die Forschenden sagen, die Lockdowns waren eine Art riesiges Experiment, das auch gezeigt hat, von welchen Routinen und Umständen Kriminalität in Städten beeinflusst wird.