In Deutschland wurden letztes Jahr weniger Fahrräder geklaut als noch vor fünf Jahren.

Laut Bundesregierung ging die Zahl der als gestohlen gemeldeten Räder seit 2015 um rund 17 Prozent zurück. Letztes Jahr wurden demnach 271.500 Fahrräder geklaut.

Am stärksten war der Rückgang in Sachsen-Anhalt, Hamburg und Schleswig-Holstein. Dort wurden rund 30 Prozent weniger Fahrräder als gestohlen gemeldet. Das einzige Bundesland mit einem leichten Anstieg an Diebstählen war demnach Sachsen.