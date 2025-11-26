Werden Bettwanzen bald zu Hinweisgebern in Kriminalfällen?

Zumindest arbeiten zwei Forschende der malaysischen Uni USM daran. Sie haben festgestellt: Wenn Bettwanzen einen Menschen beißen, dann kann man in den Insekten auch nach anderthalb Monaten noch DNA dieses Menschen nachweisen.

Außerdem blähen sich Bettwanzen auf, nachdem sie einen Menschen gebissen haben. Sie können sich dann nicht mehr viel bewegen. Für Ermittlerinnen und Ermittler ist das super. Denn wenn sie eine Bettwanze an einem Tatort finden, dann könnten sie durch die gespeicherte DNA nachweisen, wer in den letzten Tagen vor Ort war.

In Deutschland galten Bettwanzen als nahezu ausgerottet. Inzwischen breiten sie sich laut Umweltbundesamt aber wieder stärker aus. Das liegt zum Beispiel am Tourismus, aber auch daran, dass die Tiere resistent gegen einige chemische Insektizide geworden sind.