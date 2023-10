Wenn die Wirtschaft schwächelt, wirkt sich das offenbar besonders stark auf kleine Startup-Firmen aus.

In solchen Zeiten stecken nicht nur Investorinnen und Investoren ihr Geld tendenziell eher in große, etablierte Unternehmen. Sondern auch Menschen, die in Startups arbeiten, interessieren sich dann eher für Stellen in größeren Firmen. Darauf deutet eine Studie in den USA hin. Ausgewertet wurden Daten von 180.000 Nutzerinnen und Nutzern einer großen US-Online-Jobbörse, und zwar aus den ersten Monaten der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020.

Laut den kanadischen Forschenden ist diese Zeit besonders aufschlussreich. Damals hatten viele Startups Probleme, obwohl es weiterhin möglich war, auf dem Finanzmarkt an Geld zu kommen. Für das Forschungsteam ist das ein klarer Hinweis darauf, dass Fachkräftemangel das Wachstum von neuen kleinen Unternehmen gebremst hat. Das gilt wahrscheinlich nicht nur für die Corona-Pandemie, sondern lässt sich auch auf andere Wirtschaftskrisen übertragen.