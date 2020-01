Eine Hilfsorganisation kritisiert, dass wir über einige Krisen in anderen Ländern zu wenig wissen.

Die Organisation Care listet zehn humanitäre Krisen auf, die aus ihrer Sicht in den Medien zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Neun von zehn betreffen Länder in Afrika. Auf der Liste sind zum Beispiel Madagaskar, Sambia und Eritrea, wo Naturkatastrophen regelmäßig zu Ernteausfällen führen und etwa jedes zweite Kind unter fünf Jahren unterentwickelt oder mangelernährt ist. Ebenfalls aufgelistet werden die Zentralafrikanische Republik, Burundi, Nordkorea, Kenia, Burkina Faso, Sambia und die Region um den Tschadsee. Auslöser der Krisen dort waren oft Dürren, Seuchen oder Konflikte.

Insgesamt sind laut Care mehr als 50 Millionen Menschen von diesen Krisen betroffen. Care meint, es sei schwierig, Menschen zu unterstützen, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekämen. Die Organisation fordert von Politik und Medien, auch auf diese Krisen aufmerksam zu machen und nicht nur Syrien, Libyen oder den Jemen im Fokus zu haben.

Vernachlässigte humanitäre Krisen

Für die Liste hat Care 2,4 Millionen Online-Artikel in arabischer, deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache aus dem vergangenen Jahr ausgewertet. Über die Situation am Tschadsee gab es 9.418 Artikel, über die Lage in Madagaskar nur 612.

Platz 1: Madagaskar

Platz 2: Zentralafrikanische Republik

Platz3: Sambia

Platz 4: Burundi

Platz 5: Eritrea

Platz 6: Nordkorea

Platz 7: Kenia

Platz 9: Äthiopien

Platz 10: Tschadsee