Letztes Jahr gab es große Sorge um Wälder in der EU und viel Kritik an der Forstwirtschaft.

Anlass war eine Studie eines Forschungszentrums der EU-Kommission, für die Satellitenbilder aus der Zeit von 2011 und 2018 ausgewertet worden waren.



Laut der Interpretation der Forschenden gab es ab 2016 einen dramatischen Anstieg bei den Rodungen - zum Teil wurden fast 70 Prozent mehr Bäume entnommen als in den Jahren zuvor.



30 Forschende aus 13 europäischen Ländern stellen diese Ergebnisse jetzt aber in Frage. Sie sagen: So extrem war die Abholzungs-Zunahme damals gar nicht. Sie kritisieren, dass die Fachleute hinter der Studie vom letzten Jahr zum Teil Satellitendaten nicht richtig ausgewertet hätten. Dadurch hätten sie übersehen, dass viele Bäume nicht gefällt worden, sondern einfach durch Trockenheit und Schädlinge abgestorben und umgefallen oder in Stürmen abgeknickt seien. Die Forschenden meinen zwar auch, dass die Rodungen zugenommen haben. Aber nur um sechs Prozent (seit 2016) und nicht um fast 70 Prozent. Alarmiert sind die Fachleute aber trotzdem. Denn die Schäden durch Naturphänomene haben ihnen zufolge ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht.



Die Forschenden fordern jetzt, dass die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten besser bei der Erforschung und dem Schutz der Wälder zusammenarbeiten – und dass es gemeinsame Richtlinien für die Auswertung von Satellitenbildern gibt.