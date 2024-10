Einer der bekanntesten Strände Kroatiens hat sein Markenzeichen verloren - zumindest vorerst.

Es geht um das sogenannte Goldene Horn auf der Insel Brač - ein weißer Sandstrand, dessen Spitze eigentlich ins Meer ragt. Jetzt ist ein Teil des Strandes weg. Dass der feine Kieselstrand seine Form ändert, ist erstmal nichts Ungewöhnliches - dafür sorgen die Meeresströmungen. Aber, dass die Spitze vollständig verschwindet, sei neu, schreibt ein kroatisches Nachrichtenportal.

In Medienberichten wird vermutet, dass Zyklon "Boris" dahinter steckt, der vor ein paar Wochen Starkregen und Überschwemmungen in Kroatien ausgelöst hat. Einige Bewohnerinnen und Bewohner sehen die verschwundene Spitze deshalb auch als Zeichen für den Klimawandel.

Welche Rolle die Erderwärmung bei dem konkreten Unwetter gespielt hat, ist aber noch nicht klar. Möglicherweise hat die Hitze auf dem Mittelmeer eine Rolle gespielt - dessen Oberflächentemperatur war schon das zweite Jahr in Folge so heiß wie nie zuvor. Das führt zu mehr Feuchtigkeit in der Luft - und damit zu den perfekten Bedingungen für einen Sturm. Dass Extremwetter dadurch generell in Zukunft häufiger und stärker ausfallen können, darüber sind sich Fachleute einig.