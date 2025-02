Wirklich schwere Beute haben bisher unbekannte Täter in Kroatien gemacht.

Sie haben in der Nacht zu Freitag in einer kleinen Stadt im Osten Kroatiens, direkt an der Grenze zu Ungarn, eine 160 Kilo schwere Kirchenglocke geklaut. Nach Angaben der Polizei ist dadurch ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro entstanden.

Wie die Täter es geschafft haben, die 160-Kilo-Glocke wegzuschaffen, ist bisher nicht bekannt. Es wird aber gerade eine neue Plattform für die mehr als 100 Jahre alte Glocke gebaut - das könnte für die Diebe hilfreich gewesen sein.

So selten wie man glaubt, ist es nicht, dass Kirchenglocken geklaut werden. 2023 haben Unbekannte zum Beispiel eine 500 Kilo schwere Glocke vom Gelände einer Kirche in Berlin gestohlen. Und im Dezember 2022 ist eine 400 Kilo schwere Glocke aus einer geschlossenen Kirche in Gelsenkirchen verschwunden.