Nur weil man eng verwandt ist, muss man sich nicht zwangsläufig ähnlich verhalten. Das zeigt auch der Nachwuchs von Krokodil-Kaimanen und Mississippi-Alligatoren.

Die Schlüpflinge beider verwandter Arten sind am Anfang sehr klein und damit durch Räuber vermeintlich gleich gefährdet. Sie verhalten sich aber schon einen Monat nach dem Schlupf sehr unterschiedlich. Das haben Forschende der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der britischen Universität Lincoln in einer Studie herausgefunden. Während sich die kleinen Kaimane unauffällig verhalten, um Fressfeinden nicht aufzufallen, ist das bei Alligatoren anders. Sie sind sehr viel aktiver, legen auf ihren Erkundungstouren längere Strecken zurück und wagen sich auch näher an unbekannte Gegenstände heran.

Das liegt laut den Forschenden vermutlich daran, wie stark die Jungen von der Mutter geschützt werden. Kaiman-Mütter haben mehr natürliche Feinde als die Mississippi-Alligatoren-Mütter.

Nach Angaben der Forschenden liefert die Studie wichtige Erkenntnisse für den Schutz der Tiere. Denn einige Arten sind vom Aussterben bedroht. Um die Population zu vergrößern, werden Jungtiere zum Teil in Gefangenschaft geboren und dann ausgewildert. Bei Kaimanen sei es aber wichtig mit der Freilassung zu warten, bis Jungtiere eine gewisse Körpergröße haben.