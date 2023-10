Die klassische Briefmarke ist jetzt bei uns auch im 21. Jahrhundert angekommen.

Dafür hat sich die Deutsche Post zusammengetan mit dem Bundesfinanzministerium. Sie bringen die erste Krypto-Briefmarke raus. Davon gibt es in der ersten Auflage 250.000 Stück. Gekauft werden diese Krypto-Briefmarken in Form eines Heftchens - darin ist je eine klassische Briefmarke und ein digitaler Code. Und mit dem haben Käuferinnen und Käufer dann Zugang zur NFT-Briefmarke - also einem digitalen Abbild. Gesichert sind die Krypto-Briefmarken wie auch Krypto-Währungen über die Blockchain, also eine öffentliche Datenbank.

Mit der normalen Briefmarke kann ein Großbrief verschickt werden - für 1,60 Euro Porto. Aber die NFT-Marke eignet sich nur zum Sammeln. Das Heftchen mit physischer Marke und Krypto-Briefmarke kostet 9,90 Euro. Abgebildet ist auf beiden übrigens das Brandenburger Tor - gemalt von einer künstlichen Intelligenz.

Ganz neu ist die Idee übrigens nicht: In Österreich, der Schweiz und in Liechtenstein gibt es schon seit einigen Jahren Krypto-Briefmarken.