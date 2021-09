Vorsicht vor dem Krypto-Hype - so in etwa könnte man die Warnung der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA zusammenfassen.

Deren Vorsitzender, Charles Randell, hat jetzt nochmal gewarnt, dass zurzeit Influencer wie Kim Kardashian West über Social Media für bestimmte Kryptowährungen werben. In Kardashians Fall war das Ethereum Max. Darüber berichtet der britische Guardian. Randell sagte, dass vielen Followerinnen und Followern nicht klar ist, wie hoch das Risiko beim Investieren ist. Es gebe eine Menge Geschichten von Leuten, die ihr Erspartes verloren haben, weil sie mit Versprechen nach schnellem Reichtum in die Krypto-Bubble gelockt wurden. Influencer werden offenbar oft von Betrügern bezahlt, um Digitalwährungen zu promoten, die es am Ende manchmal gar nicht gibt.

Laut dem Finanzexperten glauben viele Menschen fälschlicherweise, dass Kryptowährungen genauso reguliert werden wie andere Währungen. Das stimmt aber nicht. Es gibt keinen finanziellen Schutz, wenn jemand Geld in Kryptowährungen investiert. Im Gegenteil: Man muss darauf vorbereitet sein, all sein Geld zu verlieren, warnt Randell.