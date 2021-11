El Salvador will die Nutzung der Kryptowährung Bitcoin voranbringen.

Die Regierung des zentralamerikanischen Landes hat dazu den Bau einer Bitcoin-Stadt angekündigt. Sie soll weltweit die erste ihrer Art werden. Präsident Nayib Bukele hat das Projekt jetzt präsentiert. Er sagte, dass die Regierung die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Private Investoren sollen dann Büros, Einkaufszentren und Wohnungen bauen. In 'Bitcoin-City' sollen kaum Steuern fällig werden - nur eine Mehrwertsteuer.

Entstehen soll die Stadt in der Nähe des Vulkans Conchagua an der Pazifikküste. Über ein Kraftwerk am Vulkan soll die Energie erzeugt werden, die für das Schürfen der Kryptowährung Bitcoin gebraucht wird.

El Salvador hatte im September als erstes Land der Welt den Bitcoin als legales Zahlungsmittel zugelassen und 200 Wechselautomaten aufgestellt. Die Kryptowährung ist umstritten, weil sie in der Vergangenheit starken Kursschwankungen unterlag und die Bitcoin-Rechner sehr viel Strom verbrauchen. In den letzten Wochen hatten Tausende Menschen in El Salvador gegen die Einführung des Bitcoin als offizielle Währung protestiert.