Vor über einem halben Jahr hat El Salvador die Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt - als erstes Land der Welt.

Eine erste Bilanz des mittelamerikanischen Landes fällt durchwachsen aus. Die Tourismusministerin sagt, dass seit der Einführung 30 Prozent mehr Urlauberinnen und Urlauber gekommen seien. Ihr zufolge sind die Touristen, die an Bitcoin interessiert sind, auch länger geblieben und haben mehr Geld ausgegeben. Auch sei das generelle Interesse an Investitionen aus dem Ausland groß.

Bei der Bevölkerung scheint die Kryptowährung dagegen nicht gut anzukommen. In einer Umfrage einer Universität gaben 70 Prozent der Teilnehmenden an, wenig oder kein Vertrauen in Bitcoin zu haben. Mehr als ein Fünftel wusste nach eigenen Angaben nicht mal, was Bitcoin ist.

Die Regierung in El Salvador hat in den letzten Monaten massiv in die Kryptowährung investiert. Der Präsident hatte auch den Bau einer eigenen Bitcoin-Stadt angekündigt. Die Energie für das Schürfen der Kryptowährung soll ein Kraftwerk an einem Vulkan erzeugen.