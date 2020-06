In Kuba sind Ärzte von der Regierung gefeiert worden, die von ihrem Anti-Corona-Einsatz aus Italien zurückgekehrt sind.

Das Team aus Ärzten und Krankenpflegern war dort zwei Monate lang im Einsatz. Nach Angaben des kubanischen Gesundheitsministeriums hatte das Team mehr als 500 Corona-Patienten in Norditalien behandelt. Zum Empfang wurden die Mediziner und Pflegekräfte am Flughafen per Videoschalte von Präsident Miguel Díaz-Canel begrüßt.

Kuba hat nach offiziellen Angaben mehrere Medizinerteams in 27 Länder geschickt, um dort den Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Das passiert aber nicht nur aus Freundlichkeit. Es ist die wichtigste Einnahmequelle Kubas, Medizinpersonal ins Ausland zu schicken.