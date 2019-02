Der Gesteinsbrocken war gestern im Westen des Landes runtergekommen. Das Nationale Institut für Geophysik bestätigte einen explosionsartigen Knall und einen Lichtblitz. Demnach war der Steinbrocken beim Eintritt in die Erdatmosphäre in mehrere Teile zerbrochen.

In Online-Netzwerken schrieben kubanische Nutzer über das Phänomen. Augenzeugen berichteten von einem Feuerball und Rauchspuren. Viele Menschen liefen Berichten zufolge auf die Straße, um nachzusehen, was am Himmel passierte. Spekulationen über einen Flugzeugabsturz wurde in Staatsmedien widersprochen. Später hat auch das Wissenschaftsministerium bestätigt, dass es sich um einen Meteoriten handelte.