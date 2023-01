Frauen-Boxen war vor mehr als 60 Jahren verboten worden, mit der Begründung, dass der Sport für das weibliche Geschlecht zu gefährlich sei.



Jetzt gab es den ersten Frauen-Wettbewerb im Boxen. Mit dabei waren 48 Teilnehmerinnen. Die besten zwölf sollen in den nächsten Monaten in einem staatlichen Förderprogramm intensiv trainiert werden.



Nationale Frauen-Meisterschaft geplant



Im Sommer sollen die Boxerinnen Kuba dann bei den Zentralamerikanischen Spielen vertreten, also im Wettbewerb zwischen mittelamerikanischen Ländern. Ende des Jahres soll es außerdem eine nationale Meisterschaft in Kuba geben. Und nächstes Jahr will Kuba dann auch Boxerinnen zu den Olympischen Spielen in Paris schicken.

Die kubanische Regierung sagt: Männer und Frauen sind laut Verfassung gleichberechtigt. Also muss Boxen auch für Frauen wieder erlaubt sein. Im Männer-Boxen ist Kuba international sehr erfolgreich.