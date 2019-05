Das Pikante daran: Sie steht direkt gegenüber der heutigen US-Botschaft. Entsprechend werden die Bauarbeiten von der Politik auch gefeiert. Der Vizechef der Provinzverwaltung sagte, dort habe man große Schlachten geschlagen.

Die Tribüne war vor knapp 20 Jahren vor der damaligen US-Interessenvertretung errichtet worden. Zehntausende forderten dort damals bei Kundgebungen, dass ein kubanischer Junge aus den USA zurückkehren sollte. Er und seine Mutter hatten bei der Flucht in die USA Schiffbruch erlitten, seine Mutter war ums Leben gekommen. Als der Junge letztendlich von einem US-Gericht nach Kuba zurückgeschickt wurde, feierte das die kommunistische Führung.

Etwas später kam dann zur Antiimperialistischen Tribüne noch ein Flaggenmeer. Die Fahnenmasten standen dabei so, dass sie die Anzeigentafel an der US-Interessenvertretung verdeckten. Über die Tafel richteten die USA politische Botschaften an die Menschen in Kuba.