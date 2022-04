In Kuba ist Profiboxen seit mehr als 60 Jahren verboten.

Der ehemalige Staatschef Fidel Castro nannte den Sport unmenschlich und skrupellos. Er fand, dass Profiboxen nicht zu den Idealen des Sozialismus passte. Der kubanische Boxverband hat das Verbot aber jetzt aufgehoben. Der Vorsitzende argumentiert, dass es im professionellen Boxsport jetzt menschlicher zugehe als noch vor Jahrzehnten. Der Verband hat einen Vertrag mit einer mexikanischen Promoting-Agentur geschlossen. Die soll jetzt Wettkämpfe ausrichten - den ersten im Mai.

Bisher gab es nur Amateur-Boxen in Kuba

Kuba hatte bis jetzt zwar ein Boxteam - und das ist auch sehr erfolgreich. Teilnehmen durften die Boxer aber nur an Amateurturnieren und an den Olympischen Spielen. Bei Olympia in Tokio holten kubanische Boxer vier Goldmedaillen. Das Team hat aber nicht an kommerziellen Wettkämpfen teilgenommen und durfte sich auch nicht vermarkten. Mehrere kubanische Boxer siedelten deshalb in den letzten Jahren in die USA über.