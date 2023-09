In Kuba sind offenbar mehrere junge Menschen rekrutiert worden, um für die russische Armee im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu kämpfen.

Das kubanische Innenministerium hat mitgeteilt, dass 17 Leute festgenommen worden sind. Sie sollen Teil eines Netzwerks sein, das kubanische Männer für den Krieg in der Ukraine angeworben hat.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Menschenhandel und Kriegshandlungen gegen einen anderen Staat vor. Dafür könnten sie lebenslang ins Gefängnis kommen - teilweise wäre auch die Todesstrafe möglich. Das Netzwerk soll die Männer unter anderem in Kuba direkt rekrutiert haben. Aber auch kubanische Staatsbürger in Russland sollen angesprochen worden sein. Es ist nicht bekannt, wie viele Leute bisher angeworben worden sind.

Ein US-Auslandssender für Kuba hat auch ein Video verbreitet, in dem ukrainische Soldatinnen und Soldaten mit spanischem Untertitel Kubaner dazu aufrufen, nicht für Russland in den Krieg zu ziehen. Die Beziehung zwischen der russischen und der kubanischen Regierung ist zuletzt intensiver geworden. Es gab mehrere Treffen. Kuba bestreitet aber, Moskau beim Krieg in der Ukraine zu unterstützen.