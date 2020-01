Weil Roboter lange nicht "schwitzen" konnten, konnten sie aber nicht jede Arbeit stundenlang machen, weil sie sonst überhitzten. Jetzt haben Forschende einen Prototyp entwickelt, der schwitzen kann.

Im Fachmagazin Science Robotics stellen sie entsprechende Nobben vor, die man an Robotern anbringen kann. Zum Beispiel an der Hand. Die Nobben werden mit Hilfe eines 3-D-Druckers aus einem Hydrogel hergestellt. In ihnen ist Wasser gespeichert. Oben auf den Nobben sind kleine Poren. Die sind in kühler Umgebung geschlossen. Sobald es wärmer als 30 Grad wird, öffnen sie sich. Dann tritt Wasser aus den Poren an die Oberfläche. Dort verdampft sie und der Roboter kühlt ab.

Die Forschenden sagen, dass ihr Verdungstungssystem dreimal so effizient wie die Haut von Menschen ist, was die Kühlung angeht. Das System hat aber auch einen Nachteil: Die Wasserversorgung des Roboters muss andauernd gewährleistet sein. Genauso wie beim Menschen auch.