Ostereier könnten dieses Jahr etwas teurer werden.

Leere Eierregale im Supermarkt drohen aber nicht und auch auf dem europäischen Markt werden keine Engpässe erwartet. Laut der Branchenseite Marktinfo Eier & Geflügel kosteten zehn Eier aus Bodenhaltung letztes Jahr im Schnitt im Laden einen Euro 55. Im Jahr davor waren es noch fast 20 Cent weniger.

Der Preisanstieg liegt zum Teil an Energie- und Futtermittelpreisen aber auch am Tierschutzgesetz: Seit 1. Januar ist es in Deutschland verboten, männliche Küken zu töten und das macht die Hühnerhaltung teurer. Die Betriebe können Eier mit männlichen Küken-Embryos entweder durch Geschlechtsbestimmung aussortieren oder die Hähne aufziehen.