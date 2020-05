So wachsen Pflanzen. Der Vorteil: Sie brauchen keine Nahrung. Forschende versuchen schon lange, Photosynthese künstlich zu betreiben. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam es geschafft, die grundsätzliche Machbarkeit von künstlichen Photosynthese-Zellen zu zeigen. Dafür haben sie Zellen aus Spinatblättern isoliert. Und zwar die Zellen, die für die Fotosynthese zuständig sind. Die haben sie dann in Wassertröpfchen gesetzt. Fiel auf dieses Konstrukt Licht, dann bildete sich Zucker - wie in echten Pflanzen. Noch ein Vorteil: Die künstliche Photosynthese -Zelle verbraucht weniger Sauerstoff als Pflanzenzellen.

Die Forschenden sagen, dass sie mit ihrer Studie gezeigt haben, dass man natürliche und synthetische Elemente verbinden kann, um neue Photosynthese-Zellen zu schaffen - und dabei sogar effizienter als die Natur sein könnte.