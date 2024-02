Wenn wir online shoppen, dann wandern unsere Augen hin und her, von einem Produkt zum anderen.

Diese Augenbewegungen lassen sich auswerten und Künstliche Intelligenz kann auf der Basis abschätzen, was wir uns wohl aussuchen werden - noch bevor wir uns bewusst entschieden haben.

Das haben Wissenschaftler unter anderem von der University of Maryland herausgefunden. Sie haben Eye-Tracking-Technologie mit einer KI verbunden und schreiben, dass sie so Entscheidungen von Studienteilnehmenden vorhersagen konnten.

Kann KI Kaufentscheidungen beeinflussen?

Shops könnten so einen Algorithmus nutzen, um unsere Wahl zu beeinflussen und Produkt gezielter bewerben. Theoretisch könnte das auch mit einer einfachen Frontkamera am Handy klappen. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Data Mining and Knowledge Discovery veröffentlicht.