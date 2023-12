Es klingt nach Science-Fiction: Forschende haben eine Art menschliches Mini-Hirn in einen Computer eingebaut.

So ein Hirn-Organoid besteht aus menschlichen Gehirnzellen und ist im Labor gezüchtet. Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus den USA haben das Hirngewebe auf eine Elektrodenplatte gesetzt. So können sie die elektrischen Ströme aus dem Organoid ableiten und mit einem Computer verbinden. Der Computer wiederum kann seine Ergebnisse auch per Strom zurück ans Mini-Hirn schicken.

Auf dem Computer arbeitet eine KI. Die ist gerade noch nicht so weit wie ChatGPT - das System ist völlig neu. Die neue KI kann aber schon auf Japanisch Silben erkennen. Und bei Matheaufgaben lernte das System sogar schneller als klassische KIs.

Das Team sieht seine Forschung als große Chance für die Zukunft. Andere wollen aber erst Fragen diskutieren, wie können solche KIs mit menschlichem Gehirn vielleicht ein Bewusstsein entwickeln? Und ist es dann moralisch okay solche Systeme zu nutzen?