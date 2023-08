Wir in Deutschland konnten uns von Anfang an mit Apples Siri unterhalten - Menschen, die zum Beispiel Yoruba sprechen, können das bis heute nicht.

Im Fachmagazin Patterns weist eine aus Kenia stammende Informatikerin darauf hin, dass text- oder sprachbasierte KIs wie etwa Siri oder auch ChatGPT darauf ausgelegt sind, unseren Alltag zu erleichtern. Allerdings nur, wenn man eine Sprache spricht, die von der KI unterstützt wird. Das schließt aber Millionen von Menschen aus, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent.

Die Autorin hat Menschen befragt, die sich mit afrikanischen Sprachen und der digitalen Welt auseinandersetzen. Daraus hat sie eine Roadmap für die Zukunft erstellt. Demnach wäre es von Seiten der Unternehmen wichtig anzuerkennen, dass Menschen in Afrika in ihren Sprachen kommunizieren wollen - von Yoruba über Igbo bis Kiswahili und nicht auf Kolonialsprachen wie Englisch oder Französisch. Deshalb sollten sich Linguisten und IT-Experten und -Expertinnen zusammen tun, um passende Tools zu entwickeln, am besten in direkter Zusammenarbeit mit den Sprachcommunities.