Das glaubt der Südkoreaner Lee Sedol, immerhin 18-facher Go-Weltmeister. Er war der einzige Mensch, der in der virtuellen Version des Spiels noch gegen die Künstliche Intelligenz "Alpha Go" gewonnen hat. Allerdings nur eine von fünf Runden - und zwar im Jahr 2016. Seitdem hat der weltbeste Spieler Lee nachgedacht, und jetzt hat er sich entschlossen zurückzutreten.

"KI ist unbesiegbar"

Das liegt auch an einem Streit mit dem südkoreanischen Go-Verband. Aber vor allem an der KI. Der 36-Jährige sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, er habe nun verstanden, dass er bei Go nicht mehr an der Spitze stehe, selbst wenn er sich noch so anstrenge. Seinen einzigen Sieg gegen die KI "Alpha Go" führt Lee Sedol auf einen Bug in der Software zurück. Ende des Jahres will er seinen Rücktritt feiern - und zwar mit mehreren Matches gegen eine andere Go-KI.

Das asiatische Strategie-Brettspiel Go gilt als komplex: Spielerinnen und Spieler können ihr Leben lang ihren Stil verbessern und ihre Spielstärke.