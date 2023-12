Auch in der Forschung spielt Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle.

An einer Uni in Pittsburgh in den USA gibt es zum Beispiel ein Chemielabor, das ganz ohne Menschen funktioniert. Die KI kann chemische Experimente planen und selbst durchführen. Die Entwickler haben das Roboterlabor Coscientist genannt. In der Fachzeitschrift Nature schreiben sie, dass die KI in einem Testlauf selbständig das Schmerzmittel Ibuprofen hergestellt hat. Sie recherchierte die Arbeitsschritte im Internet und setzte dann verschiedene Reaktionen in Gang, um das Medikament automatisiert zu produzieren.

Möglich war das, weil mehrere KI-Module verbunden wurden. Die Forschenden schreiben, dass das System am Anfang auch Fehler machte. Allerdings lernte es daraus, schaute in der Anleitung eines Geräts nach und verbesserte sich.

Das Team weist auch darauf hin, dass so ein KI-Chemielabor Sicherheitsrisiken hat. Im Prinzip könnten so ungelernte Personen gefährliche Gifte oder chemische Kampfstoffe herstellen. Dafür müssten Sicherheitsmaßnamen entwickelt werden.