"Das ist eine sehr interessante Frage!" - "Eine charmante Idee." - "Das klingt sehr kreativ."

KI-Chatbots verhalten sich oft wie Schleimer. Sie bestätigen Ideen und Vorschläge von Nutzenden und bestärken sie 50 Prozent häufiger als Menschen das tun würden, und zwar auch dann, wenn die Nutzenden falsch liegen. Das ist das Ergebnis einer Studie eines US-Forschungsteams, die als Preprint vorab veröffentlicht wurde. Dafür hat das Team Chat-GPT, Gemini und neun andere Chatbots mit mehr als 11.000 Anfragen getestet.

Ein anderes Team hat ausprobiert, wie sich die Tendenz der KI zur Schleimerei für die Wissenschaft auswirken kann. Denn auch Forschende nutzen zunehmend für ihre Arbeit Chatbots. Ergebnis: Gibt man Chatbots leicht falsche mathematische Aussagen, spucken sie in 30 bis 70 Prozent der Fälle angebliche Beweise für die Falschaussagen aus.

Auch diese Studie wurde vorab auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Vielen Forschenden ist klar, dass KIs oft unkritisch an Aufgaben rangehen. Eine Lösung kann sein, KIs verschiedene Rollen zu geben: Einmal die Entwicklerrolle und einmal die Kritikerrolle.



