Forscher einer US-Uni trainieren einen Roboterarm darauf, verschiedene kleine Päckchen in einen größeren Karton zu stapeln.

Soll er dagegen Sachen auf einem Haufen suchen und in eine Kiste legen, ist die Technik überfordert. Forscher einer US-Uni wollen das Problem lösen, mit künstlicher Intelligenz. Sie zeigen in einem Video, wie weit sie damit sind: Ihr Roboterarm mit KI ist soweit, verschiedene Zahnpasta- und Seifenpackungen aus einem Sack zu nehmen und fein säuberlich in einen Karton zu stapeln. Der Roboterarm hat einen kleinen Saugnapf, um die Schachteln zu packen, zu drehen und zu verschieben. Die Software überwacht sich dabei selbst, soll sich verbessern und aus Fehlern lernen.

Die Forscher haben mit kleinen Würfeln angefangen und sehen die Packungen in verschiedenen Größen als Fortschritt. Ihr Plan für das Ende der Entwicklung: Der Roboter könnte einmal Pakete für den Versandhandel packen.

Hier ist die Studie der Forscher zu ihrem Roboterarm.