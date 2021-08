Diese Paläontolgen haben richtige Kriminal-Arbeit geleistet.

Ein spanisches Wissenschafts-Team hat jetzt herausgefunden, woran fast 70 Tiere gestorben sind. Das Besondere: Die Überreste sind neun Millionen Jahre alt. Darunter sind urzeitliche Giraffen, Wild, das statt Hörner Fangzähne hatte, und Wildpferde. Sie alle starben an der gleichen Stelle: An einem Ort in Spanien, der früher mal ein Wasserloch gewesen war. Aber die Tiere hatten keine Verletzungen und das Wasserloch ist nie ausgetrocknet. Woran starben sie also?

Das Forschungsteam hat Künstliche Intelligenz genutzt, um das Rätsel zu lösen. Es zeigte sich, dass die Tiere zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten starben. Die Theorie: Es gab damals kurz hintereinander drei Dürren. Die Tiere kamen zum Wasserloch und grasten die Umgebung ab. Das führte dazu, dass nicht mehr ausreichend Nahrung für alle da war, die schwächsten Tiere starben. In der Hitze verwesten sie schnell, neuer Regen bedeckte die Skelette mit Schlamm, bevor der nächsten Dürre wieder Tiere zum Opfer fielen.