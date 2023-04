Teile der Bundesregierung fordern klare Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Digitalminister Volker Wissing hat der "Bild am Sonntag" gesagt: Man müsse KI jetzt vernünftig regulieren, bevor es dafür zu spät sei. Der FDP-Politiker ist dafür, dass die EU einen gesetzlichen Rahmen vorgibt. Neue Technologie dürfe nur dann eingesetzt werden, wenn sie sich an europäische Werte wie Demokratie und Transparenz halte. Wissing warnt aber auch vor zu vielen Regeln und kritisiert in dem Zusammenhang Italien. Da haben die Behörden das Programm ChatGPT gesperrt - wegen Datenschutzbedenken.

Das Bundesinnenministerium ist ebenfalls ist für klare KI-Regeln. Eine Sprecherin von Innenministerin Nancy Faeser hat dem "Handelsblatt" gesagt, dass unter anderem Fragen zum Datenschutz geklärt werden müssen.

Grundsätzlich glauben Digital- und Innenministerium, dass KI-Anwendungen im Alltag viel Helfen können.