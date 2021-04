Vom früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln gibt es Schwarz-Weiß-Fotos - und sein Gesicht sieht da immer recht alt und ziemlich faltig aus.

Forschende von US-Unis und von Google sagen allerdings, dass das daran liegt, dass die Kameratechnik damals das Licht anders eingefangen hat. Würde Lincoln heute und in Farbe fotografiert werden, sähe er jünger und gesünder aus. Die Forschenden haben eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die die Fehler früherer Fotografien rausrechnet - also Körnigkeit und eine andere Art und Weise, Licht auf Gesichtern darzustellen. Mit dieser Methode können sie Menschen von früher so darstellen, als seien sie heute, mit modernen Kameras fotografiert worden.



Über die Foto-KI berichtet das Portal TechXplore.