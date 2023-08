Künstliche Intelligenz kann nicht nur Texte und Bilder erstellen, sondern auch Deepfakes - also manipulierte Videos oder Audios mit gefälschten Aussagen zum Beispiel von Politikern und Politikerinnen.

Ein Forschungsteam aus Großbritannien zeigt in seiner neuen Studie, dass Menschen oft nicht unterscheiden können, ob es sich bei einer Sprachaufnahme um ein Deepfake oder eine echte menschliche Stimme handelt. An der Studie nahmen knapp 530 Personen teil, die Englisch oder Chinesisch als Muttersprache hatten. Ihnen wurden Audios in diesen Sprachen vorgespielt, die zum Teil von echten Menschen und zum Teil von einer KI stammten. Das Ergebnis: Nur in gut 70 Prozent der Fälle erkannten die Testpersonen, ob eine Aufnahme echt war oder fake. Auch nachdem sie ein Training für das bessere Erkennen von Deepfakes gemacht hatten und wussten, dass ein Teil der Audios fake ist, verbesserte sich ihre Trefferquote kaum.