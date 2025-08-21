Auch Bienen brauchen eine ausgewogene Ernährung.

In Großbritannien finden immer mehr Honigbienen nicht mehr genug Blüten- auch in Deutschland ist das ein Problem . Einige Imker füttern deshalb künstliche Pollen. Im Fachjournal Nature schreiben Forschende, dass diesem künstlichen Bienen-Futter aber wichtige Nährstoffe fehlen, nämlich Sterole. Die bauen Bienen in ihre Zellmembranen ein und stellen Hormone daraus her.

Mehr Nachwuchs dank Supplement-Futter

Die Forschenden haben ein eigenes sterol-haltiges Futter hergestellt. Ihr Fütterungs-Experiment hat gezeigt: Nach drei Monaten hatten die Bienenvölker mit Sterol-Futter 15 mal mehr Larven als die Bienenvölker, die handelsübliches Futter bekamen.



Die Forschenden meinen, dass ihr Sterol-Futter schon in zwei Jahren auf den Markt kommen könnte. Sie planen auch für andere Insekten speziell angepasstes Futter zu entwickeln.