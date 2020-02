Und sie können in Küstenregionen oder entlang von Flüssen schwere Schäden anrichten. Ein internationales Forschungsteam will deshalb Küstenpflanzen stärker in den Fokus zu nehmen, um den Hochwasserschutz zu verbessern.

Die Forscherinnen und Forscher schreiben: Künstliche Schutzmaßnahmen für die größten Städte der Welt würden bis 2050 mehr als 50 Milliarden Dollar kosten. Dagegen würde der natürliche Küstenschutz mit den richtigen Pflanzen nur einen Bruchteil kosten.

Sie fordern deshalb, dass sich Forscherinnen und Forscher aus der Biologie, der Ökologie und der Küstenforschung zusammentun, um eine nachhaltige Küstenschutzstrategie zu entwickeln. Dabei sollte es darum gehen, Wetterextreme und wie sie wirken besser vorherzusagen, aber auch schnell herauszufinden, welche Pflanzen sich besonders für den Küstenschutz eignen. Also etwa Dünengräser oder Mangroven, die helfen, die Erosion gering zu halten.