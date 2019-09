Ein europäisches Forschungsteam warnt jetzt: In Zukunft könnte diese Kombination von Extremwettern häufiger auftreten. Demnach steigt durch den Klimawandel für einige der Küstenregionen die Hochwassergefahr, besonders um die Stadt Bergen in Norwegen, aber auch an einigen Orten in den Niederlanden und Nordfrankreichs sowie an der Westküste Großbritanniens. In Deutschland könnte langfristig auch die Ostseeküste Schleswig-Holsteins betroffen sein.

Wie die Forschenden im Fachmagazin Science Advances schreiben, haben das Computersimulationen ergeben. Dabei verglichen sie die Zeitspanne von 1970 bis 2004 mit Schätzungen für den Zeitraum von 2070 bis 2099. Die Forschenden fordern, dass das Risiko einer Kombination von Sturmfluten und Starkregen besser einkalkuliert wird, vor allem an Flussmündungen.