Für Gewässer ist es ein Problem, wenn Abwasser eingeleitet wird, das noch verschmutzt ist - also Chemikalien, Dünger oder Keime enthält.

Wie groß das Problem ist und welche Länder besonders viel Abwasser einleiten, zeigt jetzt eine neue Weltkarte. Forschende aus den USA haben dafür Daten aus mehr als 130.000 Gebieten am Meer und an Flussmündungen ausgewertet. Die zeigen, dass fast alle Küsten und Kontinente von verschmutztem Abwasser betroffen sind.

In Deutschland ist Stickstoff das Problem

Das meiste wird in China eingeleitet, danach kommen Indien und die USA. In Afrika und Teilen Asiens und Südamerikas ist das Wasser oft komplett ungeklärt. In Europa ist es zwar geklärt, aber die Kläranlagen filtern Stickstoff nicht komplett raus, der zum Beispiel bei Überdüngung entsteht. Auch in Deutschland kommt überproportional viel Stickstoff in Gewässer. Der Stickstoff kann das Sauerstoff-Gleichgewicht in Meeren und Flüssen durcheinander bringen und Keime können Lebewesen krank machen.