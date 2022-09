Nicht nur Kuckucke schmuggeln ihre Eier in fremde Nester - die sprichwörtlichen Kuckuckseier.

Auch andere Vogelarten machen das: Zum Beispiel Kuhstärlinge. Die kommen nur in Nord- und Südamerika vor. Forschende aus den USA wollten wissen, wie Stärlings-Küken es schaffen, kurz nach dem Schlüpfen in fremden Nestern zu überleben. Denn: Stärlinge sind da erst mal rücksichtsvoller als kleine Kuckucke. Die töten ihre Konkurrenten, in dem sie die anderen Eier aus dem Nest werfen.

Größe gewinnt

Kuhstärlinge haben da eine andere Strategie. Das haben die Forschenden in speziell präparierten Nestern von Grasmücken beobachtet, einer Vogelart, die von Kuhstärlingen oft ausgenutzt wird. Die Stärlingsküken schlüpfen meist früher und sind größer als die kleinen Grasmücken. Wenn die Gast-Eltern dann Nahrung bringen, können die Stärlings-Küken ihre Köpfe höher recken und lauter betteln. Haben sie viel Konkurrenz, lassen sie einige der anderen Küken wohl sogar verhungern, wodurch sich Stärlinge optimale Bedingungen zum Aufwachsen erschaffen.